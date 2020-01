Der Elephant hat ab Montag einen neuen Hoteldirektor

Der Wechsel kommt nun doch schneller als erwartet. Das Hotel Elephant bekommt einen neuen Chef. Vom 1. Februar 2020 an tritt Stefan Schwind an die Spitze des geschichtsträchtigsten und renommierten Hauses im Herzen der Kulturstadt.

Der 53-jährige bringt fast 30 Jahre Erfahrung in der internationalen Luxushotellerie mit. Sein neuer Arbeitgeber, die arcona Hotels & Resorts, nennt ihn „eine ebenso innovative wie ergebnisorientierte Führungspersönlichkeit“.

Stefan Schwind löst Andreas Johannes Kartschoke ab. Er hat das Hotel in der Umbau- und Sanierungsphase seit April 2018 geleitet und im Oktober 2018 wiedereröffnet. Kartschoke kehrt wie erwartet nach Oberbayern zurück. Er werde dort ab März ein Hotelprojekt übernehmen, hieß es. Die ersten Tage werden aber beide im Haus sein.

Der neue Hotelchef ist nicht neu in Weimar. Stefan Schwind lernte die Stadt kennen, als das Leonardo Hotel noch den Namen Hilton trug, bevor es 2007 seinen neuen Betreiber bekam. Im Haus an der Belvederer Allee hat er auch seine Ehefrau kennengelernt.

Als General Manager profilierte er sich in hochklassigen Hotels. In seiner beruflichen Vita stehen unter anderem das Kempinski Hotel Frankfurt, das Kempinski Hotel Zografski Sofia in Bulgarien, das art’otel Dresden und das Parkhotel Meißen. Zudem hatte er leitende Positionen unter anderem im Kempinski Hotel Airport München und im Steigenberger Dresden inne. Das Dorint Parkhotel Meißen verließ er bereits nach einem Jahr und war seit 2018 als Berater für das Kloster Johannisberg in Geisenheim tätig. Derzeit lebt er mit seiner Frau und den beiden Töchtern in Radebeul bei Dresden.

„Ich bin stolz, dieses traditionsreiche Hotel in die Zukunft führen zu dürfen und freue mich auf einen produktiven Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, sagt der designierte neue Hotelchef. „Anknüpfend an seine einzigartige Historie, werden wir das Hotel Elephant Weimar behutsam weiterentwickeln.“ Arcona-Geschäftsführer Alexander Winter sieht dem Direktorenwechsel positiv entgegen: „Ich danke Andreas Johannes Kartschoke dafür, dass er das Haus mit viel Engagement durch die Renovierungsphase und ein vielversprechendes erstes Jahr geführt hat.“ Winter fügt allerdings hinzu: „Mit Stefan Schwind haben wir einen ebenso versierten Direktor gefunden, der seit Jahrzehnten verwandtschaftliche und freundschaftliche Beziehungen in Weimar pflegt.“

Schwinds Aufgabe ist klar umrissen: Er soll die noch immer zahlreichen Stammgästen pflegen, aber auch neue Gästekreise gewinnen. Oder zurückgewinnen. Das Hotel ist zwar weiterhin eine kulturelle Institution und ein Ort der Begegnung. Der mit der Sanierung einhergehende Charakterwechsel war aber nicht bei allen Freunden des Hauses gut angekommen.