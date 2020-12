Weimar: Der erste Schnee des Winters war schnell weg

Der erste Schnee im Winter 20/21 hielt sich in Weimar auf dem Ettersberg am längsten.

Weimar. Auf dem Ettersberg, in Gaberndorf und Schöndorf hielt er am längsten

Nur wenige Stunden blieb der erste Schnee des Winters in der Stadt liegen. Dann war er verschwunden. Am längsten waren Spuren in den oberen Bereichen von Gaberndorf, Schöndorf und direkt auf dem Ettersberg zu sehen. Zu einer komplett geschlossenen Schneedecke reichte es aber auch dort nicht. Die Arbeit des Winterdienstes machte auf dem 481 Meter hohen Berg aber erkennbar Sinn.