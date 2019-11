Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der erste Schritt

Ein Grundlagenkurs der Kreisvolkshochschule (KVHS) Apolda will Ein- und Umsteigern die wichtigsten Schritte vermitteln, um Android-Geräte nutzen zu können. Es werden keine Kenntnisse vorausgesetzt. Im Kurs geht es konkret um Tasten, Anschlüsse, Zubehör, die Benutzeroberfläche und die wichtigsten Apps (Einstellungen, Cloud, WhatsApp, Fotos). Zudem gibt es einige Tipps und Tricks. Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer ohne Erfahrungen mit Android Smartgeräten. Er findet statt am Dienstag, 12. November, 17.30 bis 20.30 Uhr in der KVHS Apolda, Raum 9.

Anmeldung unter Tel. 03644 / 55 48 41 oder www.kvhs-weimarerland.de