Der erwartete Stau auf der Ebertstraße

Dicke Luft auf der Friedrich-Ebert-Straße in Weimar. Seit Montag ist sie halbseitig gesperrt (wir berichteten). Prompt staut sich der Verkehr nach Norden und nach Süden. Die Fahrzeuge werden mit einer Baustellenampel wechselseitig an der Baustelle vorbei geführt. Doch reicht das zeitweilig nicht, den Rückstau abzubauen. So konnten auch aus der Ossietzkystraße keine Fahrzeuge auf die Ebertstraße auffahren. – Die Arbeiten bereiten die Umleitung für die Bauzeit in der Ossietzkystraße vor. Dafür müssen die Verkehrsinseln auf der Ebertstraße (in Höhe Meyerstraße) ausgebaut sowie an der Einmündung Meyerstraße Bedarfsampeln gestellt werden.