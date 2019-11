Letzter Bauabschnitt der Sanierung des Schwanseebades in Weimar gilt alten Entwässerungsleitungen.

Weimar . Die Stadt lässt bis zum Frühjahr noch Entwässerungsleitungen im Freibad und an der Bad Hersfelder Straße sanieren

Der letzte Abschnitt im Schwanseebad

„Jetzt machen sie die schöne Wiese schon wieder kaputt“, sagt die Frau am Freibad-Zaun in der Asbachstraße. Sie blickt auf einen breiten Streifen neben den neuen Beckenumrandungen, von denen noch der Rasen und eine dünne Erdschicht fehlen.

Öffentlich kaum bemerkt, hat hier zu Monatsanfang der letzte Bauabschnitt der Sanierung des Schwanseebades begonnen. „Mit dem Los08 wurde die Sanierung von zwei Entwässerungsleitungsabschnitten für eine Bausumme von 324.541 Euro vergeben“, teilte die Stadtverwaltung dazu mit. Die Arbeiten hätten im vergangenen Frühjahr die Bad-Eröffnung ein weiteres Mal verhindert. Das wollte die Stadt auf keinen Fall riskieren und verschob sie auf die Zeit nach der Freibad-Saison. Warum die Arbeiten aber nicht unmittelbar im Anschluss an die Saison durchgeführt wurden, blieb ein Geheimnis der Verwaltung.

Neuer Leitungsverlauf

Der längere Bauabschnitt der Leitungen im nördlichen Bereich des Schwanseebades wird in offener Bauweise neu verlegt, da die vorhandenen Leitungen aufgrund ihres schlechten Zustandes nicht unterirdisch saniert werden konnten. Dabei hat man sich für einen neuen Leitungsverlauf entschieden. Denn nördlich der Becken kann er weitgehend außerhalb des Wurzelbereiches der denkmalgeschützten Bäume verlaufen.



Unterirdisch im Osten

An der Bad Hersfelder Straße erfolgt ein weiterer Bauabschnitt. Foto: Michael Baar

Der zweite Bauabschnitt hat am Montag in der Grünfläche an der Bad Hersfelder Straße begonnen. Er verläuft zu einem Teil unterirdisch, um den denkmalrechtlich geschützten Baumbestand nicht zu gefährden. Die Arbeiten sollen bei planmäßigem Verlauf im zeitigen Frühjahr 2020 – und damit rechtzeitig vor Beginn der kommenden Badesaison – abgeschlossen sein. Damit könnte auch der jetzt abgeschälte Rasen bis zum 15. Mai wieder wachsen.

Bad ist Denkmalensemble

Das Weimarer Schwanseebad ist Bestandteil des denkmalgeschützten Ensembles Asbach-Grünzug. „Das Gartendenkmal der Moderne ist in seiner Ausprägung und in seinem Erhaltungszustand für Thüringen und darüber hinaus einmalig“, betont die Stadt. Die Fortführung des Badebetriebes war wegen bautechnischer und hygienischer Mängel aber nicht mehr gesichert. Seit Ende Juni 2017 wurden deshalb mit Mitteln des europäischen EFRE-Förderprogramms zur nachhaltigen Stadt- und Ortsentwicklung grundlegende Sanierungsarbeiten im Freibad durchgeführt. Dafür waren insgesamt mehr als fünf Millionen Euro veranschlagt.

Die Struktur und das Aussehen des Bades blieben bei der Sanierung erhalten. Alle Beckenwände und Beckenböden erhielten neue Beläge aus Beton. Der neue Beckenboden wurde punktförmig auf sogenannten Mikropfählen gelagert. Einströmkanäle und Überlaufrinnen sorgen für eine optimale Durchströmung der einzelnen Beckenbereiche. Das Sprungbecken wurde den neuesten Richtlinien entsprechend umgebaut.



Seit der Sanierung werden Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken mit Trinkwasser befüllt. Die neue Badewassertechnik wurde unterirdisch östlich des Hallenbades untergebracht. Nördlich und südlich des Hallenbades entstanden Wasserspiele für Kleinkinder auf zwei Grünflächen. Erneuert wurden zudem Treppen, Einstiegleitern, Startblöcke sowie unter anderem Wege und Grünflächen. Sanitäranlagen wie Duschen und WC sowie Umkleidekabinen waren bereits vorher erneuert worden.