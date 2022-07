Der Weimarer Wirtschaftspreis kehrt zurück

Weimar. Wann die Verleihung für Stadt und Kreis geplant ist

Nach der coronabedingten Unterbrechung wird der „Weimarer Wirtschaftspreis“ in diesem Jahr wieder verliehen. Darüber hat die Stadt Weimar am Mittwoch informiert. Bereits zum neunten Mal werden damit herausragende unternehmerische Leistungen in Weimar und im Kreis Weimarer Land öffentlich gewürdigt.

Die Preisverleihung findet am 8. September 2022 im Seminargebäude des „congress centrums weimarhalle“ statt. Stifter des Preises sind neben der Stadt Weimar die Sparkasse Mittelthüringen, die VR Bank Weimar eG, die IHK Erfurt, die Wirtschaftsförder-Vereinigung Apolda-Weimarer Land und die Wirtschaftsfördervereinigung Weimar.

Die Jury wird im Monat Juli aus den eingegangenen Nominierungen zwei Preisträger küren.