Die Herzquelle ist komplett versiegt

Der Oberweimarer Günter Johnsen ist entsetzt: „Die Herzquelle fördert kein Wasser mehr!“, schreibt er in einem kenntnisreichen Beitrag, dessen Kernaussage jetzt auch von der Sadt bestätigt wurde.

Die Abteilung Gewässerschutz der Stadt bestätigt: Die Entwicklung an der Herzquelle werde schon seit Oktober 2019 beobachtet, nachdem die Umweltbehörde das Versiegen der unteren Quelle feststellte. Darin spiegele sich die negative Entwicklung der Grundwasserstände in Thüringen wieder. Laut Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz wurde an knapp der Hälfte der 120 Grundwassermessstellen in Thüringen der Niedrigwasserstand erreicht.

Die negative Bilanz bei der Grundwasserneubildung über die vergangenen Jahre zeige damit Wirkung.

Nicht nur das Trockenfallen von Oberflächengewässern, wie der Ilm bei Tannroda oder zwischen Hetschburg und Buchfart, und die niedrigen Wasserstände von Lotte und Asbach zeigten, dass der quantitative Zustand des Grundwasserkörpers bedenklich ist. Zunehmend gebe es auch ausgetrocknete Brunnen, Kleingewässer und versiegende Quellen.

Die Stadt könne dagegen unmittelbar nichts unternehmen, da direkte Einflussnahme auf den Grundwasserleiter nicht möglich sei. Die Herzquelle verfüge über ein sehr großes Einzugsgebiet, dem einfach die Niederschläge für die Grundwasserneubildung fehlen.

Nach Angaben von Günter Johnsen ist der Wasserspiegel im Quelltopf gegenüber seines Auslaufs in den Mägdeborn um etwa 60 Zentimeter gesunken. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts, nach dem Bau der Papiermühle in Oberweimar durch Franz Burckhardt, sei das mehr oder weniger vollständige Versiegen der Herzquelle acht Mal dokumentiert. In der Papiermühle konnte dann auf Grund des Wassermangels kein Papier hergestellt werden.

In diesen Fällen hatten die Papiermüller beim Landesherrn um Nachlass des Erbzinses oder Pachtgeldes gebeten. Aus den Akten ließen sich Zeiten des Wassermangels bis zum Totalausfall der Quellschüttung von 1546-1549, 1551-1556, 1669-1673, 1682-1687, 1725-1727, 1822-1823, 1833-1838,1912-1913 und gegenwärtig ab 2019 mit einem Umfang von 1 bis 6 Jahren feststellen. Die Abstände des Wassermangels lagen zwischen 7 und 117 Jahren, wobei keine Zyklen erkennbar seien, so Johnsen.

„Die Herzquelle steigt an der nordöstlichen Randstörung des Ilmtalgrabens aus ca. 70 Meter Tiefe aus dem Bereich des verkarsteten Mittleren Muschelkalkes auf. An dieser tektonischen Störung grenzen die abgesunkenen, relativ wasserundurchlässigen Schichten des Unteren Keupers gegen die relativ geklüfteten, teilweise verkarsteten und damit wasserwegsamen Schichten des Mittleren sowie Oberen Muschelkalkes. Das aus östlicher Richtung anströmende Grundwasser wird an der Störung gestaut und zum Aufstieg, hier an der Herzquelle gezwungen.“

Johnsen hält neben den letzten beiden niederschlagsarmen Jahren und den Zusammenbruch von Karsthohlräumen im Bereich des Mittleren Muschelkalkes und damit die Unterbrechung sowie Verstopfung der unterirdischen Wasserwege für möglich. Letzteres sei auch deshalb plausibel, weil die in unmittelbarer

Nachbarschaft liegende Nebenquelle weiterhin Wasser fördere. Wann die Herzquelle wieder ihre normale Quellschüttung erreicht, sei deshalb kaum vorherzusagen.