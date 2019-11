Die Schöne und das Biest kommen als Musical in die Weimarhalle.

Weimar. Märchenklassiker „Die Schöne und das Biest“ in der Weimarhalle. Leserinnen und Leser unserer Zeitung sparen 2 Euro beim Ticketkauf.

„Die Schöne und das Biest“ verzaubert als Musical

Als Familienangebot zwischen den Feiertagen macht das Theater Liberi am 27. Dezember mit dem Märchenklassiker „Die Schöne und das Biest“ in der Weimarhalle Station. Das französische Volksmärchen ist als modernes Musical für die ganze Familie geeignet. Es verspricht gefühlvolle Eigenkompositionen und temporeiche Choreografien als ein unterhaltsames Live-Erlebnis für Kinder ab vier Jahren, Eltern und Großeltern. Ein Fluch hat den Prinzen in ein furchteinflößendes Biest verwandelt. Als eines Tages ein armer Kaufmann eine Rose im Schlossgarten pflückt, fordert das Biest einen hohen Preis. Die jüngste Tochter Belle muss im verfluchten Schloss leben. – Bis zum Happy End.

