Die „Weltsicht“ des Otto Krebs

Holzdorf. Ein Wochenende voller Kunst und Kultur lockt nach Holzdorf mit Kunstfest Weimar, Picknick-Club und Tag des offenen Denkmals.

Gleich mehrere Veranstaltungen bietet das Landgut Holzdorf am Wochenende rund um den Tag des offenen Denkmals an: Am Samstag, 11. September, steht das Kunstfest mit Musik und Tanzveranstaltungen im Fokus. Ab 14 Uhr finden Führungen, Aktionen und der Picknickclub statt, die bis zur Installation „Licht im Park“ für Unterhaltung sorgen.

Führungen im Herrenhaus und durch den Skulpturenpark werden am Sonntag, 12. September, ab 11.30 Uhr angeboten. Um 18 Uhr beginnt mit „Weltsicht“ der letzte Teil der Reihe Legende Holzdorf. Diesmal geht es um den modernen Blick von Otto Krebs (Anmeldung erbeten: www.legende-holzdorf.de).