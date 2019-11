Diskussion um nächtliche Sicherheit im Weimarhallenpark

Weimar. Nachts schließen? Mehr Polizei-Präsenz? Was hilft dagegen, dass sich im Weimarhallenpark die Drogenszene ausbreitet? – Dazu gehen nach der schweren Verletzung eines 24-Jährigen durch Messerstiche am vergangenen Wochenende die Meinungen weit auseinander. Die Polizei geht bei ihren Ermittlungen von einer Auseinandersetzung in der Drogenszene aus.

Bürgermeister Ralf Kirsten hatte dem Vorschlag der nächtlichen Schließung des Parks aus pragmatischen Gründen und wegen der Erfahrungen an anderen Orten eine Absage erteilt. Dennoch meint Brunhild Gerber: „Ich muss im Dunkeln nicht unbedingt durch den Park laufen. Das war schon zu Zeiten so, als Drogendelikte in Weimar noch kein großes Thema waren. Also könnte man ihn auch absperren.“ Doch selbst wenn das baulich gelöst würde, müsste das Einhalten der Schließung kontrolliert werden. „Wer trotz Schließung in den Park geht, begeht dann Hausfriedensbruch“, sagt der Bürgermeister. „Das würde die Stadt zwingen, einen Sicherheitsdienst zu beauftragen. Wenn der dann fündig wird, müsste die Polizei dennoch hinzugezogen werden.“ Eine Fülle an Hausfriedensbruch-Delikten, die kaum zu nennenswerten Strafen führen, möchte Kirsten seinen ehemaligen Kollegen aber nicht zumuten, zumal es ja eigentlich um Drogenkriminalität geht. Für Rudolf Keßner, den Stadtrat der Grünen, ist eine nächtliche Sperrung des Parks keine Option: „Selbst wenn sie eingehalten würde, dann verziehen sie sich eben woanders hin. Wir können ja nicht alles absperren.“ Das Stadträtin Corina Harke (Weimarwerk) will sich nicht damit anfreunden, den Weimarhallenpark Dealern und ihren Kunden zu überlassen: „Ich gehe schon davon aus, dass die Polizei ihre Arbeit macht. Aber Licht und Kriminalität vertragen sich auch nicht. Wenn wir unsere nächsten LED-Leuchten dort aufstellen, würde das auch der Polizei helfen.“ Die Jugendhilfeausschuss-Vorsitzende geht zudem davon aus, dass sich auch Streetworker um Jugendliche im Weimarhallenpark kümmern, wenn der ein Schwerpunktbereich sei. Mehr Beleuchtung wünscht sich auch Maike Lehmann: „Egal, ob es dort Kriminalität gibt oder nicht, der Park gehört zur Stadt und sollte nutzbar sein. Dazu gehört Beleuchtung, wenigstens bis Mitternacht. Nebenan beim Bauhaus-Museum geht es doch auch.“ Wohin Drogenkriminalität führen kann, daran erinnert sich Klaus Krüger. „Ging es nicht in Weimar-West um Drogenschulden, als dort vor drei Jahren ein 18-Jähriger erstochen wurde? Und dann wurde die Strafe für den Täter auch noch gesenkt.“ Abschreckend sei das jedenfalls nicht. Der mutmaßliche Täter vom Wochenende musste nach seiner vorläufigen Festnahme wieder entlassen werden. Widersprüchliche Zeugenaussagen reichten für einen Haftbefehl nicht aus. Die Ermittlungen dauern allerdings an.