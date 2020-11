Diskussion um Stadtentwicklung in Weimar hält an

Merketal, EOW-Gelände und Gewerbegebiet Gelmeroda sind die derzeit heiß kontrovers diskutierten Projekte der Stadtentwicklung. Die Stadtratsfraktionen von CDU und Weimarwerk-FDP-Piraten wollen gemeinsam den Vorschlag der Stadtverwaltung zur städtebaulichen Entwicklung eines Gewerbegebietes Gelmeroda unterstützen und auch die Vorlage zur Veräußerung des Baugebietes Merketal an die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen. Darüber haben sie nach Fraktionssitzungen mit dem Amtsleiter für Stadtentwicklung und Stadtarchitektur, Bernward Fechtel, informiert.

In den Sitzungen sei es um allgemeine Ziele und Perspektiven als auch um konkrete Projekte der Stadtplanung gegangen. Im Beisein von Oberbürgermeister Peter Kleine habe in beiden Fraktionen ein intensiver Gedankenaustausch zu Wohnungsbau und Gewerbeflächen, Innenstadt und Schulstandorten, aber auch zum fließenden und ruhenden Verkehr sowie zum ÖPNV in der Stadt stattgefunden.

In der gemeinsamen Pressemitteilung heißt es: „Wir wollen gemeinsam mit der Stadtverwaltung die Entwicklung umsichtig und ausgewogen voranbringen, und das heißt: Erarbeitung einer – aus unserer Sicht bisher unzureichenden – Gesamtstrategie, die sich an den dringlichen Fragestellungen und komplexen Erfordernissen orientiert, dabei das Ziel Nachhaltigkeit nicht politisch verengt und separate Interessen nicht dominieren lässt“. Zu grundlegenden Zielen der Stadtentwicklung werde man umgehend ergebnisoffene Gespräche mit der SPD-Fraktion suchen. Das Merketal bezeichnen die Fraktionen als zentralen Baustein des Weimarer Wohnungsmarktkonzepts. Sie weisen ausdrücklich darauf hin, dass es im März 2019 vom Stadtrat mit nur zwei Enthaltungen beschlossen wurde. Man gehe „von einer außerordentlich innovativen städtebaulichen Entwicklung an dem Standort aus, die vielleicht dem Namen Bauhaus-Stadt Weimar in neuer Weise gerecht“ werde.

Eine zügige Renaturierung großer Teile des ehemaligen EOW-Geländes haben die Fraktionen ebenfalls gefordert. „Wenn, wonach es begründet aussieht, nur die Alternative stehen wird, gut zwei Drittel des EOW-Geländes für den Hochwasserschutz zu gewinnen oder wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten nichts Wesentliches für Renaturierung oder Schaffung von Retentionsflächen tun zu können“, dann könne es für die Fraktionen keine andere Entscheidung geben.



Bürgerinitiative und 500 Menschenlehnen die Bebauung ab

Ganz anders sieht das die Initiative „Bürger für den Erhalt des Naturraumes Merketal“. Für sie ist der „Erhalt des Naturraumes Merketal nicht nur im Interesse der Anwohner, sondern wichtiger Beitrag der Stadt Weimar zu den Themen Klimaschutz und Engagement für eine nachhaltige Zukunft“.

Mehr als 500 Menschen unterstützen das nach Angaben der Initiative. Die Initiative weist in einer Mitteilung darauf hin, dass Flächenverbrauch und Bodenversiegelung negative Auswirkungen auf lokales Klima, Naturschutz und Wasservorräte haben. Auch das Wohnungsmarktkonzept der Stadt Weimar 2019 bis 2023 sehe vor, die Neuversiegelung von Flächen so gut es geht zu reduzieren und statt dessen eine Nachverdichtung bzw. Nachnutzung von Konversionsflächen anzustreben. Die Stabsstelle für Klimaschutz habe bestätigt, dass eine Flächenversiegelung im Merktetal aus Sicht des Klimaschutzes kritisch zu sehen sei.

Im gleichen Wohnungsmarktkonzept sind allerdings vorbereitende Untersuchungen und der Beginn des Bebauungsplanverfahrens für den Standort Merketal als kurzfristige Maßnahmen vorgesehen. Der Flächenverkauf steht für die Initiative im Gegensatz zum Antrag der Stadtratsfraktionen CDU, SPD und weimarwerk bürgerbündnis-FDP-Piraten, den Naherholungswert der Stadt Weimar zu erhöhen. Denn damit werde der Naturraum Merketal zerstört.

Die Bebauung werde „das Gesicht des Viertels massiv und unwiederbringlich verändern“ und habe mit den in Bau oder Planung befindlichen mehr als 1000 neuen Wohneinheiten bis 2023 klimapolitisch und infrastrukturell Einfluss auf die gesamte Stadt. Es müsse deshalb einen Dialog über die Sinn des Vorhabens geben, bevor durch den Flächenverkauf Tatsachen geschaffen werden.