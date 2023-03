Der Donkosaken-Chor „Serge Jaroff“ gastiert in Klettbach.

Donkosaken singen am Samstag in Klettbach

Klettbach. Das nach dem legendären Chorgründer Serge Jaroff benannte Ensemble tritt am Samstagnachmittag in der Kirche auf.

Der „Don-Kosaken-Chor Serge Jaroff“ gastiert am Samstag, 25. März, zu einem Konzert in der Klettbacher Kirche. Das mit Ukrainern und Russen besetzte Ensemble singt ab 16 Uhr, der Eintritt kostet 20 Euro. Der Chor hat sein Hauptquartier in Bayern und bekam im Jahr 2001 das Recht zugesprochen, sich nach dem Donkosaken Serge Jaroff zu nennen, der sein Ensemble 1921 nach der Vertreibung im russischen Bürgerkrieg zusammengestellt hatte und damit bis 1979 weltweit aufgetreten war.