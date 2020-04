Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Infektionen im Pflegeheim Ettersburg

Zwei Pflegerinnen und ein Bewohner des Pflegeheims in Ettersburg sind an Covid-19 erkrankt. Die 80 Mitarbeiter und Bewohner stehen seit Donnerstag unter Quarantäne. Alle Bewohner wurden als Kontaktpersonen getestet. Die angeordneten Abstrichergebnisse standen am späten Nachmittag noch aus.

Nicht erst jetzt begleite sie die vorbeugenden Aktivitäten in den Alten- und Pflegeheimen voller Sorge, sagte Landrätin Christiane Schmidt-Rose. „Alle Träger unserer Heime beugen gewissenhaft vor und sind für den Ernstfall gerüstet.“

Die Zahl der Krankheitsfälle im Weimarer Land stieg damit auf 36, von denen acht genesen sind. 253 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Zwei der aktuell 28 Erkrankten sind in stationärer Behandlung.

Die Erkrankungen erstrecken sich über den gesamten Landkreis. Momentan sei keine regionale Häufung zu verzeichnen. Mehr als zwei Erkrankte in einem Ort gebe es nicht. Betroffen sind die Stadt Apolda mit Ortsteilen (3 Erkrankte), die Landgemeinde Stadt Bad Sulza (7), VG Mellingen (2), Stadt Blankenhain (4), Landgemeinde Am Ettersberg (5), die Landgemeinde Grammetal (3), VG Kranichfeld (1), Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße (3).

Auf Grund der Allgemeinverfügung sind derzeit noch 30 Reiserückkehrer aus Risikogebieten in häuslicher Absonderung.