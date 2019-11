Mit seiner Elton-John-Show „One Piano One Voice“ gastiert der Brite Donovan Aston zur dritten „Nacht der leisen Töne“ im Gewölbekeller der Stadtbücherei.

Dritte „Nacht der leisen Töne“ in Weimar

Mit einer Außenveranstaltung will die Musikkneipe Beatcorner in der Vorweihnachtszeit noch einen musikalischen Hochgenuss bieten. Für ihre dritte „Nacht der leisen Töne“ im Gewölbekeller der Stadtbibliothek konnte Dirk Böttcher zwei internationale Künstler gewinnen. Hinzu kommt am Samstag ein Weimarer Support.

Zum Auftakt spielt Steve Dee aus Weimar ein Solo-Programm. Mit seiner 20. CD kommt danach der Singer/Songwriter Joseph Parsons aus den USA mit seiner betörenden Stimme in den Gewölbekeller. Ab etwa 23 Uhr komplettiert „An Evening of Sir Elton Johns Greatest Hits“ die dritte „Nacht der leisen Töne“. Mit Gesang und am Klavier ist dabei Donovan Aston aus Großbritannien zu erleben.

Tickets für 25 Euro können bestellt und am Freitag im Beatcorner abgeholt werden. Kontakt: 0171/6422729 oder beatcorner@go-cts.de. An der Abendkasse besteht wegen des begrenzten Platzes keine Garantie, dass es noch ausreichend Karten gibt.

Samstag, 30. November, 20 Uhr, Einlass 19 Uhr; Steubenstraße 1