Drohbrief-Absender blieb unerkannt

Ein Jubiläum stand Wohlsborns Ortschaftsbürgermeister am Montag ins Haus – allerdings keines, an dessen Ursprung man sich gern erinnert. Am 27. Januar vor 30 Jahren erlebte Peter Thomas einen Schreckensmoment, der den 71-Jährigen noch immer nicht ganz loslässt.

Es war ein Samstagvormittag, an dem Thomas den Briefkasten leerte und einen Zettel entdeckte, auf dem mit ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben eine Botschaft aufgeklebt war: „Tritt als Bürgermeister zurück, sonst sprengen wir dein Haus in die Luft“, erinnert er sich genau an den Wortlaut. Was er sich zu schulden kommen lassen habe, um solch eine Reaktion zu provozieren, kann sich Peter Thomas bis heute nicht erklären. „Ja, ich war seit 1986 SED-Bürgermeister. Aber ich glaube von mir sagen zu können, dass ich Parteipolitik nie über die Interessen unseres Dorfes gestellt habe. Mit den Mitteln, die wir hatten, haben wir schon vor der Wende einiges hier bewegt, etwa den Anschluss an die Trinkwasserleitung“, sagt der Wohlsborner.

Der Brief löste seinerzeit Angst in ihm aus. Gleich am Tag nach der Drohung berief er eine Gemeindevertretersitzung ein, am Montagabend eine Einwohnerversammlung. „Die Leute sollten entscheiden, ob ich weitermachen oder aufhören soll. Ich wollte nicht einfach hinschmeißen und ein leeres Feld hinterlassen. Schließlich musste in der mehr oder weniger gesetzlosen Zeit damals viel für die Gemeinde geregelt werden. Hätte ein anderer das Amt übernehmen wollen, hätte ich ihn unterstützt“, so Thomas. Es drängte jedoch kein anderer ins Amt. Der alte Bürgermeister konnte sich der Fürsprache aus dem Dorf versichern.

Als aus dem Hauptamt des Dorfbürgermeisters ein Ehrenamt wurde, musste sich Peter Thomas einen neuen Broterwerb suchen und gab 1991 auch das Mandat ab. 1999 stellte er sich der Wahl erneut, erhielt das Vertrauen und hat es bis heute. Den Absender des Drohbriefes haben weder die Polizei noch er in den 30 Jahren in Erfahrung bringen können. „Es gab damals Kräfte, die alles sofort umstoßen wollten. Aber ich habe nicht einmal einen Verdacht, wer es gewesen sein könnte“, sagt der Bürgermeister.