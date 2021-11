"Duftwolke" - Dutzende Graffiti-Schmierereien - Zwei Mal Blechschaden

Weimar. Die Meldungen der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Zwei Mal hoher Blechschaden

Am Montag gegen 16 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Erfurter Straße / Stadtring in Weimar ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der Fahrer eines BMW wollte von der rechten Fahrspur auf die Linksabbiegespur wechseln, übersah aber einen bereits neben ihm fahrenden Toyota und fuhr diesem in die rechte Fahrzeugseite. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Unfallschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

"Duftwolke"

Eine Mitarbeiterin der Weimarer Wohnstätte teilte der Polizei am Montag mit, dass es in einem Wohnhaus in der Bonhöffer Straße in Weimar in letzter Zeit immer wieder nach Marihuana riechen würde. Als der Mieter der Wohnung den Beamten öffnete, schlug diesen ein sehr starker Cannabisgeruch entgegen. Grund waren mehrere Pflanzen in einem ehemaligen Schlafzimmer, welches durch den Mann zum "Raucherzimmer" umfunktioniert wurde. Die Gewächse wurden sichergestellt und eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Meterlange Schmiererei

Vom 26. zum 27. November haben Unbekannte in der Leibnizallee in Weimar an ein Wohnhaus ein schwarzes Graffiti in der Größe von 7 Meter x 1,5 Meter angebracht. Der Sachschaden belauft sich auf ca. 600 Euro.

Dutzende Graffiti-Schmierereien

In der Moskauer Straße in Weimar wurden an 15 Orten insgesamt 52 Schriftzüge festgestellt. Diese wurden vermutlich mit einem schwarzem Eddingstift angebracht. So wurden zum Beispiel Hauseingangstüren, Stromverteilerkästen, Glascontainer, Zigarettenautomat, Verkehrsschilder usw. mit Schriftzügen versehen. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Handy und Schlüssel aus Wohnung gestohlen

Eine 38-jährige Apoldaerin zeigte am Montag gegen 8 Uhr an, dass ein ihr bekannter 33-Jähriger am Morgen aus ihrer Wohnung in der Schillerstraße in Apolda ein Handy Huawei sowie einen Wohnungsschlüssel entwendet habe. Die Wohnung war unverschlossen. Der vermeintliche Beschuldigte konnte nicht angetroffen und befragt werden. Die Ermittlungen laufen.

