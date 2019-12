Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ehrenbriefe für Christine Wunschik und Gerhard Diez

Zwei Weimarer gehörten zu den 19 Thüringern, die Ministerpräsident Bodo Ramelow am Freitag in Erfurt mit Ehrenbriefen des Freistaates Thüringen gewürdigt hat. Seit 2005 werden zum Tag des Ehrenamts ehrenamtlich tätige Menschen ausgezeichnet.

Christine Wunschik studierte Baustoffingenieurin, hat ein Fernstudium zur Gemeindepädagogin absolviert und viele Jahre als Referentin des Frauenwerkes Weimar in der evangelischen Kirche Thüringens Frauen begleitet und unterstützt. Sie vertrat die Interessen der Frauen mit dem Ziel der Gleichberechtigung in verschiedenen Gremien und versuchte ab 1999 im Landesfrauenrat Thüringen, die evangelische Frauenarbeit und die Frauen-Lobbyarbeit miteinander zu verbinden und gegenseitige Impulse zu setzen. 2010 bis 2013 war Christine Wunschik im Vorstand des Landesfrauenrates und ist bis heute ehrenamtlich Kassenprüferin.

Ferner engagiert sich Christine Wunschik in der Aktionsgemeinschaft Faire Welt, die den Weltladen in der Innenstadt betreibt. Zwei Mal in der Woche verkauft sie ehrenamtlich fair-gehandelte Produkte. Besonders hervorzuheben ist das große persönliche Engagement gegenüber älteren Frauen, die Christine Wunschik regelmäßig besucht, ihnen Zeit und Abwechslung schenkt. Durch die eigene nachlassende Kraft zieht sie sich zwar aus einigen Bereichen zurück, aber sie gibt immer ihr Wissen weiter.

Gerhard Diez übernimmt seit sehr vielen Jahren Verantwortung im Thüringer Sport. Ab 1975 gehörte er der Spielkommission des Kreisfachausschusses Kegeln an und übernahm 1982 die Leitung. Auf seine Initiative entstand im April 1993 der Kreisverein Kegeln Weimar und ist seither 1. Vorsitzender. Er setzt sich besonders für den Kinder- und Jugendsport ein und bezog auch jugendliche Migranten ein.

Gerhard Diez gehört ferner seit 2009 dem Ortsteilrat Oberweimar/Ehringsdorf an. Seine Arbeit für Ordnung und Sicherheit Finanzen erfüllt er sehr verantwortungsbewusst. Er ist ständig im Ort unterwegs, um Sachen zu entdecken, die geändert werden müssen.

Gerhard Diez ist zudem seit 2009 Organisator des aufwendig vorbereiteten Osterputzes und motiviert die Anwohner zur Mitarbeit. Ganz wichtig ist ihm auch seine Zusammenarbeit mit dem Ehringsdorfer Heimatverein 01.