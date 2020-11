Ein ganzer Saal für 18 Gäste

Feuer oder andere Notfälle, in denen der Einsatz von Rettern gefragt ist, nehmen keine Rücksicht auf Infektionslagen. Um dieser Tage auf dem Stand zu bleiben, der schnelle und sichere Hilfe gewährleistet, lässt das Land den Kommunen die Möglichkeit, auch während des Teil-Lockdowns die Ausbildung in den Feuerwehren fortzusetzen - freilich nur, wenn dabei der Schutz vor Corona gewährleistet wird.

So öffnete sich der Buttelstedter Ratssaal am Wochenende für nicht mehr als 18 Leute: für 16 Mitglieder der Feuerwehren aus der Landgemeinde am Ettersberg, der Ilmtal-Weinstraße, dem Grammetal, aus Bad Sulza und Apolda sowie für die Ausbilder Rebekka Oertel und Sebastian Schmidt. Die Kreisjugendfeuerwehr, die Kreissportjugend und das Ehrenamtszentrum des Weimarer Landes richteten hier ihre jährliche Ausbildung zum Erwerb der Jugendleiter-Card „Juleica“ aus. Dieser Kurs, der alle drei Jahre aufgefrischt werden muss, ist bundesweit gesetzlich für all jene vorgeschrieben, die in Vereinen, in Clubs oder bei Freizeiten Kinder und Jugendliche leitend betreuen und mit ihnen arbeiten. In den Feuerwehren benötigen etwa die Jugendwarte und deren Stellvertreter diese Karte.

Der Lehrgang stattet sie mit Grundlagen von pädagogischem Wissen aus, vermittelt, wie man Gruppen leitet, Teamarbeit fördert, den Nachwuchs motiviert und Konflikte entschärfen kann. Zudem beleuchtet er den rechtlichen Rahmen, der für die Jugendarbeit relevant ist, sowie finanzielle Aspekte, wenn es etwa darum geht, Fördermöglichkeiten zu erschließen.

All das braucht Zeit. Immerhin 40 Schulstunden müssen die Anwärter auf die „Juleica“ in ihre Ausbildung investieren. Im Weimarer Land verteilen sich diese auf zwei Wochenenden. Das bedeutet, an zwei Freitagen nach der Arbeit noch eine zweite Ehrenamtsschicht von 17 bis 21.45 Uhr dranzuhängen und an zwei Samstagen und Sonntagen jeweils schon ab 8.30 Uhr die Schulbank zu drücken. „Die meisten sind allerdings froh darüber, dass dieser Kurs so komprimiert angeboten wird und sich nicht über viele Woche hinzieht. Die Ausbildung läuft auch entsprechend entspannt“, weiß Kreisjugendwartin Rebekka Oertel.