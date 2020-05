Weimar. In der Jakobskirche in Weimar startet am Pfingstsonntag mit der „Lukas-Vesper“ ein neues Veranstaltungsformat.

Ein Mephisto liest das Evangelium

Mit den „Kunst-Gottesdiensten“ startet in der Jakobskirche in Weimar am Pfingstsonntag, 31. Mai, um 19 Uhr eine neue Veranstaltungsreihe. Die Auftaktveranstaltung wird von dem Gitarristen Falk Zenker und dem Schauspieler Sebastian Kowski gestaltet. Wie die Evangelische Kirche Mitteldeutschland (EKM) weiter mitteilt, werde die „Lukas-Vesper“ bis zum 16. August an jedem Sonntag angeboten.

Freiberufliche Musiker aus Weimar setzen sich in ihrem Medium mit den Themen der Vesper auseinander – in Zustimmung oder Dissonanz zu den biblischen Texten. Die Lesungen werden von Schauspieler/innen des DNT gestaltet. Zur Unterstützung der Künstler wird eine Spendenaktion gestartet. „Wir haben für diese besonderen Zeiten ein besonderes Gottesdienstformat entwickelt“, sagt Michael Haspel. „Gerechtigkeit, Gemeinschaft mit den Schwächeren, Vergebung, Umkehr und Demut sind Themen, die im Lukasevangelium entfaltet werden. Solche Fragen nach den Prioritäten im Leben bewegen in dieser besonderen Zeit viele Menschen. Mit Bibelworten, Musik und literarischen Texten zu diesen Themen wollen wir die geistige und geistliche Auseinandersetzung anregen und provozieren.“

Im Eröffnungsgottesdienst wird mit dem Schauspieler Sebastian Kowski ein „Mephisto“ das Evangelium lesen. Um für die freien Musiker ein Honorar zu ermöglichen, werden mindestens zehn Menschen gesucht, die 200 Euro spenden. Weitere Spenden sind willkommen. Das Spenden-Konto: Kirchengemeinde Weimar – Luther, IBAN: DE56 8205 1000 0301 0018 63, Sparkasse Mittelthüringen, Stichwort: Lukas-Vesper. Der traditionelle Englische Gottesdienst am Pfingstmontag fällt aus.