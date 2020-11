Ein Verletzter bei Brand in Ettersburg – Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr ist in der Schänkgasse in Ettersburg ein Geräteschuppen in Brand geraten. Laut Polizei konnte der Vollbrand gegen 21 Uhr durch die Feuerwehren Ettersburg, Ramsla, Berlstedt, Buttelstedt, Kleinobringen, Heichelheim und Großobringen gelöscht werden.

Ein Nachbar des Eigentümers versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Er erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung und wurde zur Behandlung ins Klinikum Weimar gebracht.

Erst am Mittwoch habe der Eigentümer noch Brennholz gespalten und in dem Schuppen eingelagert. Eine Fremdeinwirkung könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, es bestehe der Anfangsverdacht einer Brandstiftung, teilte die Polizei mit.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03643/8820 entgegen.

