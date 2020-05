Leutenthal. Oskar Malarski ist nicht nur ein passionierter Sammler, er weiß auch jedes Exponat in seinem Scheunenmuseum kenntnisreich zu erläutern.

Einblick in museale Schatzkammer

Überraschend guten Zuspruch erlebte am Wochenende das Scheunenmuseum in Leutenthal. Die frappierende Vielfalt der liebevoll in 22 Jahren zusammengetragenen Sammlung beeindruckte auch Bergit und Heinz-Jürgen Stäudtner, die erstmals das Museum von Oswald und Erika Malarski kamen. Und noch immer bringen Bürger ihnen ihre Schätze von mehr oder minder großem historischen Wert. Oswald Malarski blättert alte Schulhefte von 1949 bis 1957 auf. Er wird nicht müde, auf einzelne Besonderheiten hinzuweisen. Eigentlich hätte das Scheunenmuseum im Rahmen der Langen Nacht der Museen öffnen sollen, die aber aufgrund der Coronakrise abgesagt wurde. Da aber Museen mit entsprechendem Hygienekonzept wieder öffnen dürfen, ergriffen auch Malarskis diese Chance. Nicht ohne sich dafür zu entschuldigen, dass sie keinen Kaffee und Kuchen reichen dürfen, die sonst wie selbstverständlich zu ihrer herzlichen Gastfreundschaft gehören. Große Bewunderung erntet stets seine Schmetterlings- und seine Insektensammlung. Doch Oskar Malarski sammelt nicht nur, er weiß auch kenntnisreich jedes Exponat zu erläutern. Wer ins Scheunenmuseum kommt, muss viel Zeit mitbringen und geht bereichert. Die nächste Sonderausstellung findet vom 22. bis 26. August statt. Ausgestellt werden dann Fach- und Bestimmungsbücher über Käfer, Schmetterlinge und andere Insekten ab dem 19. Jahrhundert bis heute.