Unbekannte haben in Weimar einen Kleingarten und mehrere Garagen aufgebrochen. (Symbolbild)

Weimar. Unbekannte sind in Weimar in einen Kleingarten und mehrere Garagen eingebrochen.

Einbrüche in Weimarer Garagen und Kleingarten

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrüche in Weimarer Garagen und Kleingarten

Einbrecher sind in Weimar in einen Kleingarten und mehrere Garagen eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass Unbekannte bereits im Verlauf der letzten zwei Wochen im Kleingarten An der Klinge eines 56-Jährigen die Laube und den Schuppen aufgebrochen und mehrere Werkzeuge und Ladegeräte gestohlen hätten. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1600 Euro.

Auch in Garagen eingebrochen

Ebenfalls eingebrochen haben Unbekannte in mehrere Garagen in der Schwanseestraße. Zwei Garagen wurden aufgebrochen, bei einer dritten blieb es beim Versuch. Ob dort Gegenstände gestohlen wurden, prüft die Polizei derzeit.