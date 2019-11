Annette Projahn ist Geschäftsführerin Modepassage am Markt in Weimar und Vizepräsidentin der IHK Erfurt.

Eintrübung auf hohem Niveau

Das Konjunkturklima in der Region hat sich eingetrübt. Das geht aus der jüngsten Umfrage der IHK in Weimar und im Weimarer Land hervor. Dabei sehen die Unternehmer im Landkreis die wirtschaftliche Situation besser als jene in der Stadt. Im Weimarer Land liegt der Konjunkturklima-Index bei 123 von 200 möglichen Punkten, in Weimar dagegen bei 96. Das langjährige Mittel beträgt in Stadt und Kreis 105.

Die Einschätzungen schlagen sich auch in den Beschäftigungsplänen und Investitionsabsichten der Unternehmer nieder. So planen in Weimar 81 Prozent der Befragten, den aktuellen Mitarbeiterstand zu halten, aber nicht auszubauen. Die Investitionsabsichten gehen sogar zurück. Im Weimarer Land liegen die Beschäftigungspläne der Befragten nur minimal besser. Gleiches gilt für die Investitionsabsichten.

IHK-Vizepräsidentin Annette Projahn wies darauf hin, dass sich Rückgänge im Export bislang auf die Weimarer Wirtschaft kaum auswirken, zumal diese durch ihren Mix vergleichsweise wenig von Branchen wie der Automobilindustrie abhängt. „Das ist in Kölleda oder im Raum Eisenach ganz anders“, erinnert sie. Jüngste positive Nachrichten wie die Millionen-Investitionen bei Bayer, auf dem Baywa-Gelände an der Nordstraße oder in Weimarer Kultureinrichtungen konnten sich bei der Befragung im Spätsommer noch nicht auf das Konjunkturklima auswirken.