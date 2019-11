Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einwohnerversammlung in Barchfeld

Die erste der drei Einwohnerversammlungen in Kranichfeld und den Ortsteilen geht heute, Donnerstag, 14. Nov., in Barchfeld über die Bühne. Ab 18.30 Uhr stellen sich die Verantwortlichen um Bürgermeister Enno Dörnfeld im Bürgerhaus den Fragen der Barchfelder. Wichtigstes Thema ist wie in allen drei Versammlungen die Vorstellung eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK). Weiter geht es in der Zweiburgenstadt (19. November) und in Stedten (21. November).