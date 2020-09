Ekelige Gemengelage in der Ilm beunruhigt Kegelbrücken-Anwohner

Ein seit Jahren bestehendes Problem hat es am Mittwoch zwar endlich in den Stadtrat geschafft – einer Lösung ist es aber nicht näher gekommen. Es geht um Fäkalien bis hin zu Tampons und Monatsbinden in der Ilm nahe der Kegelbrücke.