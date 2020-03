Weimar. Die Leihgabe wird zum Fest Ende Mai erstmals präsentiert. Eisenbahnverein plant am 1. Mai Abschiedsfahrt mit Schnellzugdampflok von 1936

Elegant lackiertes Krokodil neuer Star im Eisenbahnmuseum

Viel im Gange ist auch über den Winter beim Thüringer Eisenbahnverein im Eisenbahnmuseum Weimar – und es gibt einen neuen Star: Anfang Februar erhielt der Verein neben einer Kleindiesellok auch den E-Lok-Oldie 194 178 als Leihgabe. Die Lok, die als Nachbau 1955 bei Krupp in Essen mit Restbauteilen der E94er-Reihe gebaut wurde, stand bis 2013 bei einem privaten Eisenbahnunternehmen im Dienst und war zugleich mit eine der letzten in Deutschland eingesetzten E-Loks der Reihe E94, die wegen ihrer Form auch Krokodil genannt wird. Die Lok war Anfang der 40er-Jahre für den schweren Güterzugdienst gebaut worden. Die letzte E94 bei der Bahn, die 254 106 der Deutschen Reichsbahn, wird seit 2006 ebenfalls im Weimarer Museum erhalten.

Besonderheit des Neuzugangs: Die Bundesbahn entwickelte eigene Farbkonzepte, und die der 194 178 nachempfundene Lok präsentiert sich in jener eleganten blau-elfenbeinfarbigen Versuchslackierung und wird erstmals zum Eisenbahnfest am 23. und 24. Mai präsentiert.

Auch im Museum selbst gehen die Arbeiten weiter. Neben der äußerlichen Restaurierung von Güter- und Personenwagen wurden am Lokschuppendach zwei Binder der freitragenden Konstruktion von einer Fachfirma instandgesetzt. Dort und an der Fassade stehen nun wichtige Arbeiten wie Erneuerung der Dachrinne, Fassade und des Dachs selbst an.

Die Museumssaison startet am 1. Mai mit einer Abschiedsfahrt der Schnellzugdampflok 03 2155 von 1936. Bei ihr läuft der TÜV ab. Daher schickt der Verein das Gefährt, mit dem regelmäßig Sonderfahrten stattfanden und das viele Fan-Herzen höher schlagen ließ, nochmal auf große Rundfahrt durch Thüringen und Bayern: Von Weimar geht es über Erfurt nach Neuenmarkt in Bayern zum Deutschen Dampflokmuseum. Allein die Fahrt hin und zurück sei ein Erlebnis. Der Zug besteht aus Wagen im Stil der 60/70er-Jahre. Karten und Näheres: www.thueringer-eisenbahnverein.de oder Steffen Kloseck, Tel. 0177/3385415.