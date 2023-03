Ende Juni treffen sich Liebhaber von Ost-Fahrzeugen im Weimarer Land

Liebstedt. Den 30. Juni bis 2. Juli 2023 sollten sich Fans historischer Autos, Lastwagen, Motorräder aus DDR-Produktion und früheren Bruderstaaten vormerken.

Das Jahr ist zwar noch jung, aber die Veranstaltungsplanung läuft. – Und so können sich Fans von Fahrzeugen aus der einstigen DDR und dem sonstigen Ostblock schon mal den Zeitraum vom 30. Juni bis 2. Juli 2023 notieren. Dann nämlich findet das vierte Ostfahrzeug-Treffen in Liebstedt statt. Zu sehen sein werden wieder historische Zwei- bis Achtradtechnik. In den Vorjahren erfreute sich das Spektakel am Ortsrand stets großer Beliebtheit.