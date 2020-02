Entschieden: City-Skyliner darf auf Weimars Goetheplatz

Die Entscheidung in der Stadtverwaltung ist gefallen. Wenn die Baugrunduntersuchung keine Überraschungen zutage fördert, dann kann der City-Skyliner im Mai und im Juni auf dem Weimarer Goetheplatz stehen. Oberbürgermeister Peter Kleine gab diese Entscheidung am Dienstag bekannt, nachdem noch einmal die Platzbedarfe des mobilen Aussichtsturms und des Damen-Radrennens im Mai verglichen wurden.

Der City-Skyliner ist der höchste und mit Baujahr 2013 modernste mobile Aussichtsturm der Welt. Bei 81 Metern Gesamthöhe schafft es die Aussichtsplattform auf eine maximale Höhe von 72 Metern. Bei gutem Wetter bietet sie von dort bis zu 29 Kilometer Panoramablick. Bevor die Stadt und der Betreiber des City- Skyliners den Vertrag unterzeichnen, wird die GmbH selbst noch einmal den Baugrund untersuchen. Denn sie muss sich verpflichten, den Platz wieder in dem Zustand an die Stadt Weimar zu übergeben, wie sie ihn übernommen hat.

Von Anfang Mai bis Ende Juni soll der Aussichtsturm auf dem Goetheplatz stehen und seine Besucher erwarten. Am 30. Mai wird dabei zu seinen Füßen die Internationale Thüringen-Rundfahrt der Frauen (Lotto Thüringen Ladies Tour) mit einem großen Rahmenprogramm stattfinden. Deshalb muss der Aussichtsturm so platziert werden, dass beide Veranstaltungen zu ihrem Recht kommen. Die Stadt hatte sich vorsorglich auch noch einmal in Weimars Partnerstadt Trier informiert, wo der City-Skyliner im Herbst Station gemacht hatte. Dort habe man dem Betreiber des Aussichtsturms ein tadelloses Zeugnis ausgestellt, so Bürgermeister Ralf Kirsten.

Oberbürgermeister Peter Kleine begrüßt den Standort in Weimar: „Das ist – für eine begrenzte Zeit – mal eine ganz andere Attraktion, als wir sie sonst in Weimar zu bieten haben. Ich freue mich darauf.“

Die klimatisierte Kabine der Aussichtsplattform bietet 60 Personen Platz. Sie ist nach Betreiberangaben barrierefrei erreichbar. In sanfter Fahrt steigt sie bis auf 72 Meter Höhe auf. Dabei bietet sie den Besuchern bei 360° Grad Drehung einen Rundumblick. Eine Aussichtsfahrt dauert etwa sieben Minuten.

Jenseits des Normalbetriebes – in Trier war das täglich von 11 bis 21 Uhr bzw. 22 Uhr – bietet der Betreiber Sonderveranstaltungen wie Frühstück oder „Brunch mit Sektempfang on Board“ auf der Aussichtsplattform. Mit einer speziell angefertigten Vorrichtung kann die Kabine dabei auch zum höchsten Buffet der Stadt werden oder mit dem entsprechenden Caterer auch zum „schwebenden Genuss-Tempel“.