Erfolg für Professorinnen-Programm

Die Bauhaus-Universität hat sich zum dritten Mal erfolgreich beim „Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder“ beworben. Ihr Konzept „Zukunft Gleichstellung“ wurde von einem unabhängigen Experten-Gremium positiv begutachtet und mit dem Prädikat „Gleichstellung: Ausgezeichnet!“ bedacht.

Von 71 beantragenden Hochschulen hatten 50 eine positive Begutachtung ihrer Gleichstellungskonzepte erreicht. Sie können bis zu drei Anschubfinanzierungen für die Erstberufung von Frauen auf unbefristete W2- oder W3-Professuren erhalten und weitreichende gleichstellungsfördernde Maßnahmen umsetzen.

Die Bauhaus-Universität gehört zudem zu den zehn Hochschulen, deren Konzept für die Personalentwicklung auf dem Weg zur Professur als hervorragend bewertet wurden. Die damit verbundene Auszeichnung gibt die Möglichkeit, die Förderung einer vierten Erstberufung mit einer Wissenschaftlerin in Anspruch zu nehmen.

An der Bauhaus-Uni liegt der Anteil an Professorinnen mit 27 Prozent über dem bundesweiten Durchschnitt. Bereits im Rahmen des „Professorinnenprogramms I“ sei ein umfangreiches zusätzliches Maßnahmenpaket umgesetzt worden. Zu den Maßnahmen zählen u. a. der Frauenförder- und Kongressreisefonds, die flexible Kinderbetreuung sowie Promotionsabschluss- und Wiedereinstiegsstipendien. Sie wurden langfristig an der Uni etabliert.