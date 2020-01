Erinnerung an 100 Jahre Dada Paris

Weimar. An 100 Jahre Dada Paris erinnert der Neujahrsempfang zum 9. Themenjahr der Dada-Dekade in der Galerie Markt 21 in Weimar.

Einhundert Jahre und einen Tag nach dem ersten Dada-Abend in Paris wird am Freitag, 24. Januar, 21 Uhr, zur Eröffnung des 9. Themenjahres der Dada-Dekade in die Weimarer Galerie Markt 21 eingeladen. Mit seinem Motto „Mann – Manie – Manifest“ erinnert das Themenjahr an den Züricher Dada-Begründer Tristan Tzara („Mann“), der im Januar 1920 zu seinem Mitstreiter Francis Picabia nach Paris reiste, um die Dada-Bewegung in der französischen Metropole wie ein Lauffeuer zu verbreiten („Manie“). Dies gipfelte im Mai in der Veröffentlichung von 23 Manifesten („Manifest“). Der Absurde Chor wird einige davon mit Hilfe von „Dadaphonen“ vortragen, während Norico Kimura (Gesang) gemeinsam mit Michael von Hintzenstern (Harmonium) und Daniel Hoffmann (Trompete/Flügelhorn) dadaistische Kompositionen von Marcel Duchamp, Erik Satie und Man Ray zelebriert. Für flotte Rhythmen sorgt die „Neue Bauhauskapelle“. Mit Simultanmalerei erinnert Gabriele Stötzer (Erfurt) an Francis Picabia. Die IX. Dadamenta wird am 12. Juni ab 18 Uhr im Weimarhallenpark veranstaltet.