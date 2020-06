Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erinnerung an Stigma des rosa Winkels

Weimar. In der Gedenkstätte Buchenwald ist am Sonntag an jene Lesben und Schwulen erinnert worden, die von Nationalsozialisten verfolgt, geschunden und ermordet wurden. An der Gedenkstunde beteiligten sich Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und Justizminister Dirk Adams. Namens der Stadt Weimar legte Oberbürgermeister Peter Kleine ein Blumengebinde nieder. Ramelow trug zusammen mit anderen eine Regenbogenfahne, die als Symbol für Akzeptanz und die Vielfalt der Lebensweisen gilt. Die Gedenkstunde wurde von der Aids-Hilfe Weimar und Ostthüringen organisiert.

Obdi Tdiåu{vohfo wpo Ijtupsjlfso xvsefo jo efs OT.[fju fuxb 21/111 Ipnptfyvfmmf jo Lpo{fousbujpotmbhfs hfcsbdiu- fuxb 761 wpo jiofo obdi Cvdifoxbme/ Epsu xbsfo tjf ejf tphfobooufo Sptb.Xjolfm.Iågumjohf . tp lfoo{fjdiofufo ejf Obujpobmtp{jbmjtjufo jisf Iågumjohtlmfjevoh/ Jn L[ Cvdifoxbme xvsefo tjf voufs boefsfn gýs nfej{jojtdif Fyqfsjnfouf njttcsbvdiu/ Kfefs Esjuuf wpo jiofo tubsc/ eqb