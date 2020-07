Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ernennung im Erfurter Dom

Bischof Ulrich Neymeyr sendet am Samstag, 11. Juli, im Rahmen einer Heiligen Messe im Erfurter Dom drei Frauen und zwei Männer als Gemeindereferentinnen und -referenten in den Seelsorgedienst des Bistums Erfurt. Darunter ist aus Weimar Claudia Rimestad von der Herz-Jesu-Gemeinde. Die Kirche in sich verändernden Zeiten neu denken zu lernen, ist für Rimestad (36), die 2017 nach Weimar versetzt wurde, ein wichtiges Anliegen.