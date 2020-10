Erste Weimarer Anträge für Mittel aus Digital-Pakt

In zunächst neun Weimarer Schulen soll über den Digital-Pakt des Bundes die Ausstattung mit Endgeräten verbessert werden. Die Kosten: 761.500 Euro.

Weimars Stadtverwaltung hat erste Gelder für digitale Endgeräte an Schulen aus dem Sonderpaket des Bundes beantragt. Weitere Anträge zur „DigitalPakt-Richtlinie-Schulen“ werden laut Verwaltung folgen. Die Gesamtsumme der Anschaffung betrage beim ersten Antrag 761.500 Euro. Zugute kommen solle dies – entgegen anderslautender Angaben der Stadt vom November 2019 – zunächst den Grundschulen Falk und Schöndorf, den Regelschulen Schöndorf, Park und Pestalozzi, ferner dem Friedrich-Schiller- und dem Goethegymnasium, dem Förderzentrum Sehen (Diesterwegschule) sowie den beiden Berufsschulen BBZ und Bertuch.

Bis ins Jahr 2024 stehen der Stadt Weimar insgesamt 4,5 Millionen Euro aus dem Digital-Pakt zur Verfügung. „Wir haben in unsere Schulen in den letzten Jahren viele Millionen Euro in die Sanierung der Gebäude investiert. Mit den Digital-Pakt-Mitteln bringen wir nun auch die Ausstattung der Klassenzimmer schrittweise auf den neuesten Stand, damit unsere Schülerinnen und Schüler auf der Höhe der Zeit lernen können“, betonte Oberbürgermeister Peter Kleine.

Mit den Bundesmitteln ist seit dem Vorjahr eine bessere IT-Infrastruktur einschließlich der Ausstattung an den Schulen möglich, zum Beispiel durch digitale Tafeln und Fernseher mit zusätzlichem Tablet und Stift zur Nutzung als Interaktions- und Präsentationsmedium.

Die entsprechenden Anträge konnten bereits seit dem 12. Juli des vergangenen Jahres gestellt werden. Voraussetzung waren allerdings laut Richtlinie des Freistaates Thüringen unter anderem individuelle schulische Medienkonzepte. Dazu gehört eine Bestandsaufnahme bestehender und benötigter Ausstattung, ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept und eine Fortbildungsplanung für jede zur Förderung vorgesehene Schule.