Ersthelfer schaffen sichere Landestelle

Noch vor Polizei und Feuerwehr war ein Rettungshubschrauber am Sonntagnachmittag an einer Unglücksstelle auf der A4 bei Mellingen. Da der Verkehr noch lief, sperrten Ersthelfer mit einem Fahrzeug die Autobahn, damit der Hubschrauber sicher landen konnte. – Ein BMW war mit der Front in der Leitplanke steckengeblieben, die vier Insassen dabei schwer verletzt worden. Der Fahrer trug sogar schwerste Verletzungen davon. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die anderen Verletzten kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Die Freiwillige Feuerwehr Magdala unterstütze den Rettungsdienst und nahm auslaufende Betriebsstoffe des Fahrzeugs auf. Die Autobahnpolizei ermittelt zum Unfallhergang. Es sei nicht auszuschließen, dass der Pkw aufgrund überfrierender Nässe ins Schleudern geriet, hieß es an der Unfallstelle.