Erweitertes Online-Angebot von Vorteil

Die Universitätsbibliothek in Zeiten von Corona: Seit zweieinhalb Wochen sind die Benutzungsbereiche geschlossen. Es gibt daher keine Möglichkeit, Medien aus dem physischen Bestand zu entleihen. Auch die Fernleihe wurde eingestellt. Diese Situation ist für die Nutzerinnen und Nutzer genauso ungewohnt wie für die Mitarbeitenden. „Gerade jetzt sind wir sehr froh, dass wir in den letzten Jahren unser Angebot an Online-Informationsressourcen gezielt ausgebaut haben“, betont Bibliotheksdirektor Frank Simon-Ritz. Das gelte unter anderem für den Bereich elektronischer Zeitschriften. Die Bibliothek verfüge derzeit über mehr als 57.000 E-Journals. Ergänzt werde dieses Angebot durch die Möglichkeit des Zugriffs auf mittlerweile knapp 90.000 E-Books. Überdies verfügt die Uni-Bibliothek nach Angaben der Bibliotheksleitung über eine Auswahl von insgesamt 242 Datenbanken, zu denen zusammenfassende Informationen in ihrem Datenbank-Infosystem DBIS zu finden sind. Auch in einer Zeit verschlossener Eingangstüren versucht die Bibliothek für ihre Nutzer da zu sein.

www.uni-weimar.de/de/universitaet/struktur/zentrale-einrichtungen/universitaetsbibliothek/