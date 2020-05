Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Es war einmal“ – Schauspieler lesen Märchen

Auf eine Reise in fantastische Märchenwelten von Wilhelm Hauff, Hans-Christian Andersen, E.T.A. Hoffmann und Ludwig Tieck lädt eine neue Lesereihe ein, die das DNT gemeinsam mit Radio Lotte präsentiert. Mitglieder des Schauspielensembles haben dafür Kunstmärchen der Romantik wie „Die Königsbraut“, „Kalif Storch“, „Der kleine Muck“ oder „Des Kaisers neue Kleider“ eingelesen. Die Helden dieser Erzählungen geraten in lebensverändernde Situationen, die sich aus ihrem eigenen Handeln wie durch fremdes Zutun ergeben, in denen ihnen Zauberkräfte und überirdische Mächte helfen oder Unheil bringen. Sie verlieren, suchen und finden das Glück oder scheitern. Die einzelnen Lesungen können Märchenfans in den kommenden Wochen auf www.nationaltheater-weimar.de anhören. Zudem laufen sie in mehreren Teilen von Dienstag bis Donnerstag ab 12 Uhr sowie als Wiederholung nach dem Abendgruß um 19 Uhr auch im Programm von Radio Lotte (www.radiolotte.de).