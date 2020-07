Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ettersburger Gespräch über Europa

Mit dem französischen Kulturbüro in Thüringen und der Foundation François Mitterrand lud Schloss Ettersburg am Abend zur ersten Veranstaltung nach mehr als drei Monaten Corona-Zwangspause. Der frühere französische Außenminister Hubert Védrine (langjähriger Mitarbeiter und diplomatischer Berater von Präsident François Mitterrand und Mitglied im Kabinett von Präsident Chirac) im Gespräch mit Marc Sagnol, dem scheidenden Leiter des französischen Kulturbüros in Thüringen, war auch Ministerpräsidenten Bodo Ramelow Anlass genug, dem Abend beizuwohnen und Védrines Sicht auf Europa 75 Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkrieges zu hören.