Europäisches Schüler-Rendez-vous

Jugendliche aus Weimar, Blois, Krakau und Sarajevo erlebten dieser Tage eine sehr intensive Zeit in der Kulturstadt miteinander. Die einwöchige Schülerbegegnung im Rahmen des Weimarer Rendez-vous mit der Geschichte setzten sie sich unter dem Motto „Alles nur geklaut? Ein Beutezug durch die Geschichte der Mode“ mit Aspekten der Entwicklung von Mode auseinander.

Die Gäste besuchten den Kostümfundus des DNT. Sie durchstöberten Geschäfte in der Stadt auf der Suche nach historischen Modeelementen und dokumentierten diese. Und sie schufen eigene Entwürfe für Kleidung, die ihre Vision von Europa ausdrücken sollte.

Das umfangreiche Programm der Schülerbegegnung, die von den Lehrern Christine Scheller (Schillergymnasium) und Kai Sauer (Humboldtgymnasium) organisiert wurde, sah zudem Besuche in der Gedenkstätte Buchenwald, in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek, im Bauhaus- und im Stadtmuseum sowie speziell in der Ausstellung zur Nationalversammlung in Weimar vor.

Daneben war insbesondere die gemeinsam verbrachte Zeit wichtig. Eine polnische Teilnehmerin brachte es so auf den Punkt: „Ich bin besonders froh, dass das Miteinander mit unseren Partnern aus Sarajevo uns dazu gebracht haben, unsere Vorurteile gegenüber Muslimen abzubauen.“ – Die Schüler aus Bosnien nahmen erstmals an dem sonst als Drei-Länder-Begegnung durchgeführten Treffen teil.

Tatsächlich waren die Gemeinsamkeiten zwischen den Jugendlichen aus den verschiedenen Regionen Europas viel wichtiger als die Unterschiede. Sie hatten so auch schnell einen guten Draht untereinander. Auch äußerlich ließ sich keine Unterscheidung zwischen den jungen Europäern treffen.

Ein gemeinsamer Bowling-Abend im Atrium sorgte für ein sportliches Erlebnis zum Abschluss. Der Dank der Organisatoren gilt besonders jenen Weimarer Familien, die Jugendliche des Treffens bei sich aufgenommen haben. Die Kosten des Programms trugen das Europe Ensemble in Blois und das Weimarer Rendez-vous mit der Geschichte. 2020 findet das Schülerprojekt in Blois statt.