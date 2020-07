Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fabrik bringt Schwung in Samstage

Zum ersten „Samstagsschwung“ öffnete sich am Wochenende die „Schwungfabrik“ an der Milchhofstraße. Bei kostenlosen offenen Kursen konnten Kinder ab zehn Jahren das Areal mit seinen Räumlichkeiten, Vereine und Projekte, die dort tätig sind, und andere Kinder kennenlernen. Der "Samstagsschwung" soll immer fünf wechselnde Kursangebote bereit halten. Diesmal konnten sich die jungen Gäste bei Breakdance, Luftartistik, Balancieren, in der Holzwerkstatt und beim Sportprojekt ausprobieren. Der nächste Schwung wartet am 19. September.