Bündnis-Sprecher Christian Brändel und CDU-Landtagsabgeordneter Mike Mohring übergaben den Preis an Thomas und Hartmut Heyer.

Das Mellinger High-Tech-Unternehmen Layertec gehört zu den vier familienfreundlichsten Firmen im Landkreis, die das lokale Bündnis für Familien im Weimarer Land in diesem Jahr als solche ehrt. Seit fünf Jahren vergibt das Bündnis diesen Preis – im jährlichen Wechsel an Unternehmen sowie an Vereine und Verbände.