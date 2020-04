Schafe von Clara Boroniec aus dem Kurs von Bahram Nematipour an der Weimarer Mal- und Zeichenschule.

Weimar. Einmal wöchentlich stellt die Weimarer Mal- und Zeichenschule ein Bild vor, das in ihren Kursen entstanden ist.

Farbe in den Alltag bringen

Zwar sind die Weimarer Mal- und Zeichenschule und damit auch die Ausstellung in der Corona-Krise geschlossen. Doch Leiterin Dana Fürnberg und ihr Team möchten die kunstinteressierte Öffentlichkeit trotzdem an den Ergebnissen aus den Kursen teilhaben lassen und stellen wöchentlich ein Kunstwerk vor. Als zweites Werk präsentiert ihre Initiative das Bild „Gottes schöne, bunte Welt“ der 12-jährigen Clara Boroniec, das sichtlich von Franz Marcs Gemälde „Schafe“ inspiriert ist.. Entstanden ist es in dem „Mal- und Zeichenlabor für Kinder und Jugendliche“ bei Bahram Nematipour. Es ist wichtig, dass wir trotz Isolation, Rückzug und Quarantäne im Gespräch bleiben, heißt es aus der Malschule.

