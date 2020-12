Farbenfrohes im Klinikum

„Flora und Fauna auf Leinwand und Papier“ lautet der Titel der neuen Ausstellung aus der Reihe „Kunst im Krankenhaus“, die ab sofort im Flur der Radiologie des Sophien- und Hufeland-Klinikums Patienten erfreut. Gezeigt werden farbenfrohe Malerei und ideenreiche Collagen von Annette Nietzschmann. Die Weimarer Künstlerin verbindet in ihren Bildern Alltägliches – Pflanzen, Tiere, Landschaften und Architektur – mit Märchenhaftem und literarischen Zitaten. Eine optimistische Grundstimmung durchzieht fast alle Bilder. „Melancholie und Traurigkeit sind fehl am Platz – durchaus eine Hilfe in der heutigen turbulenten Zeit“, stellte dazu Kuratorin Andrea Dietrich fest, die seit 20 Jahren die Ausstellungsreihe im Klinikum betreut. Aufgrund der Corona bedingten Einschränkungen steht die Ausstellung zunächst nicht für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung.