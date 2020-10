Faszinierende Bildsprache, die beflügelt

„Farbexplosion“ ist die neue Ausstellung in der Galerie „Unartig“ an der Windischenstraße 15 überschrieben, die am Freitag, 16. Oktober, um 19 Uhr eröffnet wird. Zu besichtigen sind Werke von Michael Müller. Der Künstler stammt aus Bremen und war über 40 Jahre als Pädagoge und Gewerkschafter tätig. Als Ausgleich begann er vor 16 Jahren als Autodidakt mit der Malerei. Michael Müller (70) probierte und entwickelte dabei die unterschiedlichsten Techniken, die gemalte Bildsprache vermag zeitlos zu faszinieren, besonders, wenn sie das geistige Auge der Fantasie beflügelt. Zu erleben sind eigenwillige Kompositionen, vibrierende Farboberflächen und viel Freude an der Malerei in Öl, Acryl und Kohle. Wegen der Corona-Maßnahmen muss die Vernissage klein ausfallen und ist der Zutritt eingeschränkt.