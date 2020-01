Unter dem Titel „Linie. Form. Farbe. Struktur. Ein dynamischer Dialog" stellt die Schriftkünstlerin Gudrun Illert, hier im Gespräch mit Stefan Grosch von der Sparkasse Mittelthüringen, bis 19. Januar in der Kunsthalle Harry Graf Keßler am Goetheplatz in Weimar aus.

Weimar. Einblick in ihre Arbeiten gibt die Schriftkünstlerin Gudrun Illert noch bis Sonntag, 19. Januar, in der Kunsthalle am Goetheplatz in Weimar.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Finale der Ausstellung mit Führung

Nur noch bis einschließlich Sonntag, 19. Januar, ist in der Kunsthalle „Harry Graf Kessler“ am Goetheplatz 9a die Ausstellung „Linie. Form. Farbe. Struktur. Ein Dynamischer Dialog“ mit Werken der Schrift- und Buchkünstlerin Gudrun Illert zu besichtigen. Zum Abschluss ihrer Ausstellung führt die in Weimar ansässige Künstlerin am Samstag, 18. Januar, 15 Uhr, noch einmal durch ihre Ausstellung und erläutert ihre Arbeitsweise, Technik und Bildinhalte. Alle gezeigten Arbeiten, bis auf zwei Frühwerke, entstanden auf der Basis von Buchstaben. Unser Bild zeigt die Künstlerin im Gespräch mit Stefan Grosch von der Sparkasse Mittelthüringen, die die Ausstellungsprojekte in der Kunsthalle fördert.