In der Stadtbücherei Weimar endet am 27. Februar die Jubiläumsausstellung zum 100. Geburtstag von Hans Winkler.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Finissage mit neuem Buch

Zum Ende der Ausstellung von Hans Winkler “...suche ich meine Tonarten“ veranstaltet die Stadtbücherei Weimar am Donnerstag eine Finissage (Eintritt frei). Der Weimar-Preisträger Hans Winkler wurde mit dieser Ausstellung zu seinem 100. Geburtstag geehrt. Auch im Museum der Bildenden Künste Leipzig wurden 2019 einige Gemälde in der Ausstellung „point of no return“ gezeigt. Im Rahmen der Finissage stellt Harald Liehr das kürzlich im Böhlau-Verlag erschienene Buch von Michael Löffelholz „Hans Winkler (1919-2000) Informelle Malerei als Gegensprache“ vor, aus dem Elke Gatz-Hengst liest. Die musikalische Begleitung übernehmen Michael von Hintzenstern (Harmonium) und Andreas Winkler (Bratsche).

Donnerstag, 27. Februar, 19.30 Uhr; Stadtbücherei, Steubenstr. 1