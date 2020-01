Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fliegenfischer spenden für Bad Berkaer Hospiz

Das stationäre Hospiz in Bad Berka kann 2020 auf sein 15-jähriges Bestehen zurückblicken. Ein Geschenk zum Jubiläum erhielt es nun schon früh im Jahr. Michael Müller, Inhaber und Redakteur der Website „Fliegenfischer-Forum“, überbrachte dem Hospiz eine Spende in Höhe von 1100 Euro.

Der Betrag stammt aus der alljährlichen Spendenaktion des Forums in der Vorweihnachtszeit. Hierbei werden hochwertige handwerkliche Fliegenfischer-Geräte und Kunstobjekte der jeweiligen Sponsoren meistbietend versteigert. Die Erlöse in unterschiedlichen Höhen kommen gemeinnützigen Einrichtungen zugute. Spendenempfänger in vergangenen Jahren waren unter anderem der Ilmparadies-Verein in Bad Berka, mehrfach das Ronald-McDonald-Haus in Jena, in dem die Familien von schwerkranken Kindern während des Klinikaufenthaltes wohnen können, die Pestalozzi-Schule Schmalkalden – ein staatliches regionales Förderzentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung – und auch das Kinder-Hospiz in Tambach-Dietharz. Bei der aktuellen Aktion im Dezember wurde eine hochwertige gespließte Angelrute des Schweizer Rutenbauers Kurt Zumbrunn meistbietend versteigert.

Seit 1998 gibt es das in Bad Berka ansässige Fliegenfischer-Forum, welches als vollformatiges Internet-Magazin eine über Jahrzehnte gewachsene riesige Fülle an Themen über alle Aspekte des Fliegenfischens anbietet, von Gerätekunde und Taktik über Fliegenbinden und Angelreisen weltweit bis hin zu einem großen interaktiven Forum, in welchem sich derzeit fast eine Viertelmillion Beiträge befinden.

Das Hospiz Bad Berka bietet Platz für zwölf Bewohner mit unheilbaren Krankheiten. Sie werden von qualifizierten, erfahrenen Schwestern und Pflegern gepflegt und betreut. Die medizinische Behandlung dient der Linderung. Die Schmerzen werden kontrolliert. Das Hospiz, das sich im Verbund des Trägerwerkes Soziale Dienste wohnen plus befindet, ist dazu verpflichtet, einen Teil seiner laufenden Kosten über Spenden abzudecken.