Tannroda. Der Thüringer Alt-Meister der exquisiten Küche stellt am Freitag eine Auswahl seiner Rezepte in Tannroda vor.

Frauenberger zu Gast bei Azurit

Der aus Tabarz stammende Privatkoch Herbert Frauenberger, ehemals Küchenchef des Metropol-Hotels in Berlin, Chefkoch in Weimars Weißem Schwan, in den 80ern Chef der Kalten Küche auf dem DDR-Luxusliner „MS Arkona“ und in den 90er-Jahren auch Fernsehkoch, ist am Freitag, 24. Januar, um 19 Uhr im Tannrodaer Azurit-Seniorenzentrum zu Gast. Im dortigen Wintergarten stellt er eines seiner Kochbücher vor und präsentiert den Gästen außerdem Kostproben seiner Rezepte. Der Eintritt zu diesem Geschmackserlebnis kostet 25 Euro.