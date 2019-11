Rund ums Steckenpferd dreht sich am Sonntag der Bastelnachmittag im Freilichtmuseum Hohenfelden.

Hohenfelden. Der alte Pfarrhof in Hohenfelden öffnet am Sonntag zum Basteln von Steckenpferden aus Omas Zeiten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freilichtmuseum Hohenfelden bastelt mit Socken

Kindheitserinnerungen weckt das Freilichtmuseum Hohenfelden am Sonntag, 17. November, im alten Pfarrhof. Im Rahmen der Sonderausstellung „Auf dem Rücken der Pferde“ lädt es von 14 bis 16 Uhr ein, Steckenpferde zu basteln. Die Besucher werden gebeten, eine einfarbige, nicht zu große und lochfreie Socke mitzubringen. Diese dient als Kopf für das Pferd. Alle anderen Materialien werden vom Museum zur Verfügung gestellt. Passend zum Thema kann die aktuelle Ausstellung besucht werden. Sie gibt noch bis zum 5. Januar Einblicke in die Beziehung von Mensch und Pferd in den vergangenen drei Jahrhunderten.

Der Museums-Pfarrhof ist derzeit von Mittwoch bis Sonntag jeweils zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet. Das Freigelände am Eichenberg macht hingegen bis zum 27. März 2020 Winterpause.