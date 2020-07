Frühjahr 2022 neues Ziel für Haus der Weimarer Republik

Das Trio „Evas Apfel Musik“ spielte zur Begrüßung der Geburtstagsgäste und später noch mehrfach in der Innenstadt Musik im Stil der 1920er-Jahre. Das Interesse am Haus der Weimarer Republik war am Freitag groß, aber natürlich bei weitem nicht so wie zu seiner Eröffnung vor einem Jahr.