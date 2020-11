Fundsachen-Versteigerung über Zoll-Plattform läuft

Die erste Online-Auktion des Weimarer Fundbüros hat am Montag begonnen. Die Stadt versteigert bis zum 7. Dezember Fundsachen auf der Zoll-Plattform. Das Gros der Fundsachen sind rund 50 Fahrräder, die Chris Herrmann im Keller der Verwaltung verwahrt. Bei den sonst üblichen Versteigerungen im Saal der Stadtverwaltung ist er es, der die Fundsachen anpreist. Zur Teilnahme an der Auktion, die am Montag, dem 7. Dezember, zwischen 19 und 20 Uhr endet, müssen Interessierte ein Bieterkonto erstellen. Unter den virtuellen Hammer kommen ferner Taschen, Koffer und Rucksäcke. Auf www.zoll-auktion.de werden alle Posten in Bild und Text beschrieben.